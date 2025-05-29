Інтерфакс-Україна
Події
22:45 29.05.2025

Єрмак провів розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії щодо підготовки до перемовин із РФ

1 хв читати

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, під час якої обговорили координацію дипломатичних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру, а також підготовку до наступної зустрічі в межах переговорного процесу з російською стороною.

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента у четвер, в розмові взяли участь радник Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн та дипломатичний радник Голови Ради міністрів Італії П’єтро Каріні.

Під час розмови Єрмак наголосив, що російська сторона досі не передала Україні свій "меморандум" із баченням кроків до припинення вогню, попри домовленість зробити це після завершення обміну полоненими. Водночас Україна вже надала свій документ, що відображає її позицію.

"Україна готова бути на наступній зустрічі, але ми хочемо вести конструктивну дискусію. Це означає, що важливо отримати російський проєкт. Часу достатньо – на підготовку та відправку документів достатньо чотирьох днів", – заявив Єрмак.

Також він повідомив, що поінформував про позицію України спецпредставника Президента США Стівена Віткоффа та наголосив на важливості участі в переговорах представників Сполучених Штатів та європейських країн.

Джерело:

https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-rozmovu-z-radnikami-lideriv-velikoyi-br-98125

Теги: #британія #єс #розмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 29.05.2025
У Києві на минулому тижні працювала британсько-українська торговельна місія, Велика Британія надає Україні промислову підтримку

У Києві на минулому тижні працювала британсько-українська торговельна місія, Велика Британія надає Україні промислову підтримку

20:48 28.05.2025
Шмигаль не бачить загроз через відновлення ЄС квоти на імпорт с/г товарів з України

Шмигаль не бачить загроз через відновлення ЄС квоти на імпорт с/г товарів з України

15:42 28.05.2025
ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

10:23 28.05.2025
У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

10:04 28.05.2025
Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкти переговорних позицій в межах Кластерів 2 і 6

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкти переговорних позицій в межах Кластерів 2 і 6

20:46 27.05.2025
Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

17:10 27.05.2025
Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення торговельної угоди з ЄС

Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення торговельної угоди з ЄС

13:31 27.05.2025
У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

12:46 27.05.2025
Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

10:21 27.05.2025
США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

ВАЖЛИВЕ

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

Група DCH бізнесмена Ярославського заявляє про обшуки Нацполіції без санкції суду

ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

Радбез ООН сьогодні скликає важливе засідання за ініціативою України

ОСТАННЄ

Двоє людей поранені внаслідок атаки FPV-дрона в Запорізькій області – ОВА

ООН: замість кроків до миру ми стали свідками жорстокого сплеску масштабних російських атак по всій Україні

ООН: Смертність серед цивільних у першому кварталі цього року на 59% вища, ніж за аналогічний період 2024 року

"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про стратегічну співпрацю – меморандум

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

США сподіваються на прямі переговори між Україною та РФ, але ще не вирішили, чи братимуть у них участь – Білий Дім

Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

Оперативна обстановка в Сумській області складна, але контрольована, за добу евакуювалося 50 людей

IT-коаліція залучила майже EUR1,1 млрд на підтримку України – Міноборони

MSMT презентувала першу доповідь щодо військового співробітництва КНДР та Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА