Єрмак провів розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії щодо підготовки до перемовин із РФ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, під час якої обговорили координацію дипломатичних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру, а також підготовку до наступної зустрічі в межах переговорного процесу з російською стороною.

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента у четвер, в розмові взяли участь радник Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн та дипломатичний радник Голови Ради міністрів Італії П’єтро Каріні.

Під час розмови Єрмак наголосив, що російська сторона досі не передала Україні свій "меморандум" із баченням кроків до припинення вогню, попри домовленість зробити це після завершення обміну полоненими. Водночас Україна вже надала свій документ, що відображає її позицію.

"Україна готова бути на наступній зустрічі, але ми хочемо вести конструктивну дискусію. Це означає, що важливо отримати російський проєкт. Часу достатньо – на підготовку та відправку документів достатньо чотирьох днів", – заявив Єрмак.

Також він повідомив, що поінформував про позицію України спецпредставника Президента США Стівена Віткоффа та наголосив на важливості участі в переговорах представників Сполучених Штатів та європейських країн.

Джерело:

https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-rozmovu-z-radnikami-lideriv-velikoyi-br-98125