MSMT презентувала першу доповідь щодо військового співробітництва КНДР та Росії

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Багатосторонньоя група з моніторингу санкцій (MSMT) у четвер, 29 травня, опублікувала перший звіт щодо санкційних заходів ООН проти КНДР. Про це йдеться у заяві учасників групи, опублікованій Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

"У доповіді, яка насамперед присвячена незаконному військовому співробітництву КНДР та Росії, включаючи постачання зброї та підготовку Росією військ КНДР, узагальнено інформацію, надану державами-учасницями MSMT про порушення та ухилення від санкційних заходів, передбачених у відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН. Доповідь також містить інформацію, надану організаціями розвідки з відкритими джерелами", - вказується у повідомленні.

Звіт є результатом зусиль щодо усунення прогалини в моніторингу, який виник у результаті розпуску Групи експертів Комітету 1718 Ради Безпеки ООН у квітні 2024 року, викликаного вето Росії у березні 2024 року. "Звіт сприятиме повній реалізації санкцій ООН міжнародним співтовариством", - вказується у тексті заяви.

У звіті, опублікованому на сайті MSMT, зазначається, що швидке розширення військового, політичного та економічного співробітництва між КНДР та РФ в 2024 році призвело до грубих порушень відповідних резолюцій Ради безпеки ООН як Північною Кореєю, так і Росією.

Докази, зібрані та надані державами-учасницями MSMT, свідчать, що протягом 2024 року Північна Корея і Росія займалися безліччю протиправних дій, прямо заборонених відповідними резолюціями РБ ООН, таких як постачання зброї та супутніх матеріалів морем, повітрям і залізницею, включно з постачанням артилерії, балістичних ракет і бойових машин із КНДР у Росію для використання у війні Росії проти України і систем ППО з Росії в КНДР.

Крім того, відзначається навчання російськими силами північнокорейських військ, розгорнутих у Росії для прямої підтримки війни Росії проти України, постачання очищених нафтопродуктів до КНДР, які значно перевищують річний ліміт, встановлений РБ ООН, і підтримання Росією кореспондентських банківських відносин із КНДР.

"За даними держав-учасниць MSMT, ці форми незаконного співробітництва між КНДР і Росією сприяли спроможності Москви посилити свої ракетні атаки на українські міста, включно з цільовими ударами по критично важливій цивільній інфраструктурі. Це також надало ресурси, що дозволяють Північній Кореї фінансувати свої військові програми і далі розвивати свої програми балістичних ракет, які самі по собі заборонені численними резолюціями РБ ООН, і отримувати безпосередній досвід сучасної війни в обмін на її військову підтримку Росії проти України, під час якої з жовтня 2024 року в Росії було розміщено понад 11 000 північнокорейських військовослужбовців", - наголошується у тексті звіту.

Загалом, підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і Росією, часті контакти на високому рівні між ними з 2024 року, розміщення КНДР додаткових військ у Росії на початку 2025 року та офіційне підтвердження Північною Кореєю військової підтримки Росії з боку обох урядів у квітні 2025 року дають підстави припустити, що, принаймні в осяжному майбутньому, Північна Корея та Росія мають намір продовжувати та поглиблювати своє військове співробітництво, порушуючи відповідні резолюції Ради Безпеки ООН.

Країни-учасниці MSMT наголосили на спільній рішучості повністю виконати відповідні резолюції РБ ООН.

"Ми закликаємо КНДР зайнятися осмисленою дипломатією та закликаємо всі держави приєднатися до глобальних зусиль з підтримки міжнародного миру та безпеки перед постійними загрозами з боку КНДР та тих, хто сприяє її незаконній діяльності з порушенням відповідних резолюцій. РБ ООН. Ми продовжимо наші зусилля щодо моніторингу виконання резолюцій РБ ООН щодо КНДР та підвищення поінформованості про спроби порушити та обійти санкції ООН", - резюмується у заяві.