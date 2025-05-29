14:21 29.05.2025
МЗС: Боязнь РФ передати Україні свій "меморандум" свідчить про те, що він, ймовірно, має нереалістичні ультиматуми
Страх росіян передати Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню свідчить про те, що документ, ймовірно, наповнено нереалістичними ультиматумами, і вони бояться бути викритими у гальмуванні мирного процесу, заявив речник МЗС Георгій Тихий.
"Якщо ні, вони повинні негайно ухвалити документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга , і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою", - написав він у соцмережі Х.