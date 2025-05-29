Ердоган згоден на організацію в Стамбулі подальших переговорів України і РФ

Анкара розраховує, що процес переговорів між РФ і Україною буде й надалі проводитися в Стамбулі, заявив у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Глава МЗС Росії Лавров висловив бажання, щоб другий раунд переговорів між РФ і Україною відбувся в Стамбулі. Стамбульський мирний процес відновиться", - наводить його слова агентство "Анадолу".

Ердоган наголосив, що Анкара підтримує контакти як з Москвою, так і з Києвом, і прагне до досягнення довгострокового миру.

Раніше Лавров cказав, що бачить Стамбул майданчиком для другого раунду переговорів РФ і України. Він також заявив, що РФ готова надати українським переговірникам і обговорити свій меморандум "з умовами врегулювання конфлікту" під час прямих перемовин 2 червня в Стамбулі.

Перший раунд переговорів відбувся там 16 травня.