Інтерфакс-Україна
Події
13:54 29.05.2025

Ердоган згоден на організацію в Стамбулі подальших переговорів України і РФ

1 хв читати
Ердоган згоден на організацію в Стамбулі подальших переговорів України і РФ

Анкара розраховує, що процес переговорів між РФ і Україною буде й надалі проводитися в Стамбулі, заявив у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Глава МЗС Росії Лавров висловив бажання, щоб другий раунд переговорів між РФ і Україною відбувся в Стамбулі. Стамбульський мирний процес відновиться", - наводить його слова агентство "Анадолу".

Ердоган наголосив, що Анкара підтримує контакти як з Москвою, так і з Києвом, і прагне до досягнення довгострокового миру.

Раніше Лавров cказав, що бачить Стамбул майданчиком для другого раунду переговорів РФ і України. Він також заявив, що РФ готова надати українським переговірникам і обговорити свій меморандум "з умовами врегулювання конфлікту" під час прямих перемовин 2 червня в Стамбулі.

Перший раунд переговорів відбувся там 16 травня.

Теги: #україна #переговори #ердоган #стамбул #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 29.05.2025
Окупаційна влада планує забрати землю в нелояльних українців

Окупаційна влада планує забрати землю в нелояльних українців

06:59 29.05.2025
РФ і Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань "Захід-2025", щоб приховати недостатню кількість російського війська - ISW

РФ і Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань "Захід-2025", щоб приховати недостатню кількість російського війська - ISW

06:25 29.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

05:28 29.05.2025
"Меморандум" Путіна щодо миру включає припинення розширення НАТО і територіальні претензії – ЗМІ

"Меморандум" Путіна щодо миру включає припинення розширення НАТО і територіальні претензії – ЗМІ

23:53 28.05.2025
Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

23:38 28.05.2025
Документ України містить чіткі кроки до припинення вогню та миру, всі чекають на "меморандум" РФ – радник Зеленського

Документ України містить чіткі кроки до припинення вогню та миру, всі чекають на "меморандум" РФ – радник Зеленського

22:25 28.05.2025
Україна очікує від Москви "меморандум" до анонсованої на 2 червня двосторонньої зустрічі – Умєров

Україна очікує від Москви "меморандум" до анонсованої на 2 червня двосторонньої зустрічі – Умєров

19:24 28.05.2025
У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

14:52 28.05.2025
В кінці 2025 року Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації – Мерц

В кінці 2025 року Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації – Мерц

12:40 28.05.2025
Путін вимагає від Заходу письмових гарантій, що Україна ніколи не стане членом НАТО, - ЗМІ

Путін вимагає від Заходу письмових гарантій, що Україна ніколи не стане членом НАТО, - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Найближчим часом закон про демобілізацію навряд чи варто очікувати - Веніславський

Веніславський: Є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати чоловіків у виїзді за кордон

Через ворожу атаку по Бериславу загинуло двоє людей

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня

Ворог атакував вночі прифронтові території сходу та півночі України, знешкоджено 56 із 90 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Комітет з нацбезпеки не запрошував на своє засідання комбата "Маґури" Ширшина

Найближчим часом закон про демобілізацію навряд чи варто очікувати - Веніславський

Двох повнолітніх з числа дітей-сиріт вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Мерц: Доставка Taurus "в межах можливого" - ЗМІ

Повторну ВЛК пройшло більше половини "обмежено придатних", 99% визнаються придатними - Веніславський

СБУ затримала агента ФСБ, який під виглядом таксиста коригував удари по Дніпру

Веніславський: Є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати чоловіків у виїзді за кордон

АОЗ запускає нову модель закупівель дронів для ЗСУ

Веніславський: Хотілося б більші темпи мобілізації, але сьогоднішні дозволяють забезпечити поповнення втрат

Дощова, помірно тепла погода в Україні збережеться найближчими днями, на сході можливі грози

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА