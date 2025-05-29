29 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1191 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1191 RUSSIAN AGRESSION

29 травня в Україні і світі відзначають Міжнародний день миротворців ООН.

Також сьогодні Міжнародний день Евересту, Всесвітній день корів, День компосту, Всесвітній день здоров’я травної системи.

Православна церква - Вознесіння Господнє; пам'ять преподобної мучениці Феодосії, діви.

Міжнародний день миротворців ООН

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/129.

Миротворці не наступають, не проводять атак і захоплень територій. На відміну від міжнародних військових формувань, таких як НАТО, миротворці ООН не воюють у звичному розумінні цього слова. Вони воїни, які несуть з собою мир, вони мають зброю, яку не застосовують, вони протистоять злочинам, спрямованим проти людини, їхня мета – рятувати життя та відбудовувати зруйноване.

В Україні відзначається щорічно згідно з Указом Президента України (№374/2003 від 30 квітня 2003 р.).

Всесвітній день корів

Всесвітній день корів, відомий як Herdsday, є неофіційним святом, яке пропонується відзначати в останній четвер травня. Цей день присвячений вшануванню корів у всіх їхніх формах, кольорах та розмірах, підкреслює їхню важливу роль у сільському господарстві, культурі та повсякденному житті людей.

Міжнародний день Евересту

Міжнародний день Евересту 29 травня відзначається на честь першого успішного сходження на Еверест сера Едмунда Гілларі з Нової Зеландії та непальського шерпа Тенцинга Норгая в цей день у 1953 році. Цей день не лише відзначає їхнє історичне сходження, але й вшановує незламний дух пригод, який символізує Еверест.

День компосту

29 травня у світі відзначають День компосту. Свято покликано привернути увагу до проблеми використання добрив, які шкодять навколишньому середовищу, та нагадати людям про натуральні аналоги, які коштують дешевше і приносять чимало користі.

Всесвітній день здоров’я травної системи

29 травня відзначається Всесвітній день здоров'я травної системи. День здорового травлення привертає увагу громадськості до проблем, пов'язаних із хворобами шлунково-кишкового тракту, на частку яких припадає понад 30% випадків від загального числа хвороб людства.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Светозара Чоровича (1875−1919), сербського письменника, драматурга;

120 років від дня народження Володимира Володимировича Ковалевського (1905−1970), українського літературознавця, критика;

90 років від дня народження Івана Ребошапки (1935), румунського та українського фольклориста, літературознавця, перекладача, журналіста, педагога.

Ще цього дня:

1900 — Компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори);

1928 — Фрітц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год;

1945 — У Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна;

1964 — У Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад.

1990 — 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;

2003 — Форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана").

2014 — поблизу міста Слов'янськ, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт "16") Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Внаслідок події загинуло 12 осіб.

Церковне свято:

Вознесіння Господнє

Після свого Воскресіння з мертвих, Ісус Христос протягом сорока днів перебував серед своїх учнів, зміцнював їхню віру та готував до прийняття благодаті Святого Духа. У цей період Він являвся апостолам і говорив з ними, продовжував навчати їх про Царство Небесне. Кожне з’явлення Христа приносило втіху і надію його послідовникам, адже вони бачили, що їхній Учитель дійсно переміг смерть.

На сороковий день після Воскресіння, Христос зібрав своїх апостолів на горі Елеон поблизу Єрусалиму, де дав своїм учням останні настанови, закликав їх іти у світ, навчати всі народи та хрестити їх в ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Він пообіцяв, що буде завжди з ними, і благословив їх.

Після цього Ісус почав підніматися на небо, і апостоли спостерігали за цим дивом. Хмара огорнула Христа, і Він зник з їхніх очей. У цей момент з’явилися два янголи в білому вбранні, які сказали апостолам: "Чому ви стоїте і дивитеся на небо? Ісус, який був взятий від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, що відходив на небо". Ці слова стали для учнів великою втіхою і надією на майбутнє повернення Спасителя.

Після Вознесіння апостоли, радо повернулися до Єрусалиму. Вони залишалися у храмі, молилися і славили Бога в очікуванні зішестя Святого Духа, як обіцяв їм Христос. Ці дні були сповнені духовного піднесення та єднання.

Вознесіння Господнє стало переломною точкою у земному служінні Ісуса Христа і мало велике значення для всієї християнської спільноти. Лише у IV столітті це свято стало загальновизнаним і почало відзначатися щорічно на сороковий день після Великодня. 2

Відзначення Вознесіння Господнього супроводжується особливими традиціями. У цей день востаннє використовують пасхальне привітання "Христос воскрес!", що зазначає зв’язок між Воскресінням і Вознесінням. Після цього вітання може відбуватися словами "Слава Ісусу Христу!", на що потрібно відповідати "Навіки Слава!". Віряни відвідують могили своїх рідних, щоб ушанувати пам’ять померлих.

У церквах під час богослужінь ховають плащаницю, що символізує закінчення земного шляху Христа і початок його небесного царювання. На полях селяни здійснюють обрядові дії, такі як катання крашанок на засіяних ділянках, вірять, що це сприятиме доброму врожаю, оскільки саме в цей період починає викидати колос.

Вознесіння Господнє є важливим святом, яке завершує цикл земного життя Христа й відкриває новий етап у духовному житті його послідовників. Це свято нагадує про божественну природу Ісуса і обіцяє його друге пришестя, яке стане великою подією для людства.

Преподобномучениці Феодосії Константинопольської, діви

Преподобномучениця Феодосія Константинопольська- це свята, яка постраждала за віру під час іконоборчих переслідувань у VIII столітті.

Цей день також відомий як Феодосія Колосяниця. В цей день народ вірив, що жито починає колоситися.

Іменини: Феодосія.