Інтерфакс-Україна
Події
01:45 29.05.2025

Римський папа Лев XIV відреагував на російський терор щодо цивільного населення України

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Голова Римсько-католицької церкви, папа Лев XIV розмістив на платформі X у середу заклик припинити війну. Понтифік відреагував на російські атаки по цивільному населенню й інфраструктурі України.

"Народ України був вражений новими, серйозними нападами. Запевняю, що молитимуся за всіх жертв, особливо за дітей та їхні родини. Я рішуче повторюю свій заклик припинити війну і підтримати кожну ініціативу для діалогу і миру. Давайте молитися разом за мир в Україні та всюди, де війна приносить страждання", - написав Лев XIV на X.

Джерело: https://x.com/Pontifex/status/1927719006443545050

Теги: #війна #заклик #папа #ватикан

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