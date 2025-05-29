Римський папа Лев XIV відреагував на російський терор щодо цивільного населення України

Голова Римсько-католицької церкви, папа Лев XIV розмістив на платформі X у середу заклик припинити війну. Понтифік відреагував на російські атаки по цивільному населенню й інфраструктурі України.

"Народ України був вражений новими, серйозними нападами. Запевняю, що молитимуся за всіх жертв, особливо за дітей та їхні родини. Я рішуче повторюю свій заклик припинити війну і підтримати кожну ініціативу для діалогу і миру. Давайте молитися разом за мир в Україні та всюди, де війна приносить страждання", - написав Лев XIV на X.

Джерело: https://x.com/Pontifex/status/1927719006443545050