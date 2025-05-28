Інтерфакс-Україна
Події
23:53 28.05.2025

Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

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Україна очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції щодо припинення вогню на український розгляд, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум"— після десяти днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам. Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше"", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати

Речник МЗС Георгій Тихий також вказав на необґрунтованість зволікання з "меморандумом" з боку росіян.

"Це тест для Росії. Якщо вони не просто затягують процес, нехай покажуть свій "меморандум" зараз. Україна поділилася своїм баченням. Якщо російський документ готовий і його елементи можна обговорювати, навіщо його приховувати? Як зустріч може бути результативною, якщо вони приносять кота в мішку?", - написав Тихий на платформі X.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1927803071570289116?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/1927826933170983239

Теги: #рф #меморандум #сибіга

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