Умєров передав російській стороні документ з позицією України щодо припинення вогню

Україна виконала свою частину домовленостей на першій зустрічі у Стамбулі 16 травня та передала Росії документ, який відображає українську позицію щодо умов припинення вогню, тоді як російська сторона затягує виконання цієї домовленості, заявив очільник української переговорної команди, міністр оборони Рустем Умєров.

"Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу", - написав Умєров в соцмережі X ввечері у середу.

Він уточнив, що передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, який відображає українську позицію.

Умєров підтвердив готовність України до повного та безумовного припинення вогню та зустрічей з росіянами, але наголосив, що українська сторона очікуємо російський "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни.

"Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ", – наголосив міністр після того, як сьогодні Росія запропонувала наступну зустріч на 2 червня у Стамбулі.

Як повідомлялося, в результаті російсько-української зустрічі у Стамбулі, яка стала першою з весни 2022 року, сторони домовилися про обмін у форматі 1000 на 1000, письмово поділитися з іншою стороною умовами, які дозволять досягти припинення вогню, а також принципово домовилися про повторну зустріч.

Українська сторона також ознайомила зі своїм документом американську сторону, тоді як російська сторона заявила, що передача їх варіанту до посередників з США не входить до досягнутих у Стамбулі домовленостей.

Джерело: https://x.com/rustem_umerov/status/1927797155336466600