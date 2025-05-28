Інтерфакс-Україна
Події
22:19 28.05.2025

Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

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Україна очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції щодо припинення вогню на український розгляд, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум"— після десяти днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам. Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше"", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1927803071570289116?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Теги: #рф #меморандум #сибіга

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