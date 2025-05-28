Інтерфакс-Україна
Події
22:15 28.05.2025

Росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу – Умєров

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РФ повідомила, що завершила роботу над документом із своїм баченням умов припинення вогню, однак затягує його передання Україні, заявив міністр оборони України, очільник української делегації на переговорах у Стамбулі Рустем Умєров, якого цитує телеграм-канал Міноборони.

"Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу", - повідомив Умєров.

Міністр підкреслив, що натомість документ, який відображає українську позицію, він передав очільнику російської делегації.

"Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни", - наголосив Умєров, додавши, що "російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ".

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12813

Теги: #умєров #передання #меморандум #рф

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