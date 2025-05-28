Ворожий БпЛА атакував цивільного у Херсонській області - ОВА

Одна людина зазнала травм і поранень через атаку російського дрона, повідомляє Херсонська ОВА у телеграм-каналі увечері середи.

"У Кізомисі окупанти атакували з БпЛА місцевого жителя. Через скидання вибухівки з дрона постраждав 43-річний чоловік. У нього — вибухова та черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкове поранення потилиці та церебральна кома. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги", - інформує ОВА.