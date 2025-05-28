Трампу потрібно "кілька тижнів", щоб з'ясувати, чи налаштована РФ на мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому потрібно "приблизно два тижні", щоб дізнатися, чи бажає Росія насправді врегулювати конфлікт на Україні, повідомляє Sky News у середу.

"Я дам вам знати приблизно через два тижні, протягом двох тижнів. Ми з'ясуємо це дуже скоро", - заявив він у Білому домі у відповідь на запитання, чи хоче Росія, на думку Трампа, миру в Україні.

Він зазначив, що не вважає за потрібне зараз пояснювати, що мав на увазі, коли днями стверджував, що Росія "грає з вогнем".

Також Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф "робить феноменальну роботу" для вирішення проблеми.

Водночас президент заявив, що "ніхто не зможе" сказати, як розвиватимуться події до підписання документа з конкретними домовленостями.