Інтерфакс-Україна
Події
18:25 28.05.2025

Нетаньяху заявив про ліквідацію глави військового крила ХАМАС Сінвара

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в середу заявив, що Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) удалося знищити в секторі Гази главу військового крила угруповання ХАМАС Мухаммеда Сінвара.

"Ми знищили керівника військового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа, главу політбюро Ісмаїла Ханію, главу політбюро ХАМАС Ях'ю Сінвара, Мухаммеда Сінвара", - наводять західні ЗМІ слова Нетаньяху з виступу перед ізраїльським парламентом.

"За останні два дні перед ним виник несподіваний поворот, що веде до повної перемоги над ХАМАС", - додав він.

Сінвар очолював ХАМАС із середини жовтня 2024 року, коли ізраїльські військові ліквідували в Рафасі його старшого брата Ях'ю Сінвара.

13 травня стало відомо, що ЦАХАЛ завдала удару по Сінвару, який переховувався в бункері під лікарнею в Хан-Юнісі на півдні сектору Гази.

У середині травня глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац заявляв про отримання все більшої кількості вказівок на загибель Сінвара.

Джерела з ЦАХАЛ повідомляли The Jerusalem Post, що в момент удару поруч із Сінваром перебував його ймовірний наступник - командир бригади "Рафах" Мохаммед Шабана, і, можливо, вони загинули обидва. Однак у ЦАХАЛ інформацію про загибель Сінвара поки не підтверджували.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснила напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа.

Теги: #ізраїль #нетаньяху #сінвара #хамас

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