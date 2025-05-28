Інтерфакс-Україна
Події
17:48 28.05.2025

МЗС України вітає оприлюднення доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН щодо атак російських БПЛА по цивільним на Херсонщині

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МЗС України вітає оприлюднення доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН щодо атак російських БПЛА по цивільним на Херсонщині

Міністерство закордонних справ України вітає оприлюднення спеціальної доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка ґрунтовно задокументувала систематичні атаки російських БПЛА по цивільним людям у місті Херсон та інших населених пунктах правобережної частини Херсонської області.

Як зазначається у коментарі на сайті МЗС, це перша міжнародна доповідь, які привертає увагу саме до систематичних обстрілів цивільних людей російськими дронами в Херсоні та на Херсонщині.

"Російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних людей, якій необхідно покласти край", - йдеться у тексті.

МЗС наголошує, що доповідь ООН свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку РФ, яка продовжує вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та здійснювати цілеспрямований терор проти цивільних українців.

Зазначається, що з того задокументовані факти свідчать про навмисні удари РФ по цивільних об’єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них.

У МЗС підкреслили, що зібрані Комісією численні свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва.

"Результати об’єктивної, неупередженої та професійної роботи Незалежної міжнародної комісії ООН важливі для притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у російській агресії та похідних звірствах, виплати компенсацій постраждалим українцям та українкам. Закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресора, щоб змусити її припинити злочини проти цивільних людей", - закликали у міністерстві.

МЗС наголосило на необхідності подальшого документування всіх випадків порушень та притягнення винних до відповідальності, зокрема у межах Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України.

"МЗС України підтверджує свою готовність до подальшої тісної співпраці з Комісією ООН та іншими міжнародними механізмами у сфері документування злочинів, скоєних Росією на території України", - йдеться у повідомленні.

Раніше Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України у новій доповіді дійшла висновку, що російські збройні сили скоювали вбивства цивільних осіб за допомогою дронів, що кваліфікуються як злочини проти людяності.

Теги: #херсонська_область #мзс_україни #комісія_оон #обстріли

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