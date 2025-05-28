Інтерфакс-Україна
Події
17:30 28.05.2025

ДБР затримало правоохоронця з Одещини за організацію схеми втечі за кордон ухилянтів

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ДБР затримало правоохоронця з Одещини за організацію схеми втечі за кордон ухилянтів

Державне бюро розслідувань (ДБР) та служба внутрішньої безпеки Держприкордонслужби (ДПСУ) припинили незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Республіки Молдова.

"Незаконний виїзд наприкінці 2024 року організував правоохоронець із цивільним спільником. За $5 тис з особи вони вивозили чоловіків поза офіційними пунктами пропуску. За попередніми даними, щомісячний "заробіток" ділків перевищував $80 тис", - повідомляє Бюро в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, зловмисники підвозили військовозобов’язаних до кордону, де їх зустрічали пособники з молдовського боку. Надалі вони вже легалізували перебування ухилянтів у Молдові через поставлені їм відмітки в документах. Правоохоронець намагався залучити до справи ще одного колегу, однак той повідомив про протиправні дії до відповідних органів.

"25 травня 2025 року співробітники ДБР затримали організаторів під час спроби переправити двох ухилянтів. Військовозобов’язаних передано до територіального центру комплектування", - повідомили у відомстві.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #одещина #дбр

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