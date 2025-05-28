Уряд Німеччини пообіцяв EUR5 млрд євро військової допомоги для Україні – ЗМІ

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Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні подальшу військову підтримку на загальну суму EUR5 млрд, повідомляє у середу NTV.

"Пакет підтримки буде фінансуватися за рахунок коштів, вже затверджених Бундестагом, як оголосило Федеральне міністерство оборони в Берліні", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Обіцянка була зроблена під час візиту до Берліна урядової делегації України, яку очолює президент Володимира Зеленський, міністр оборони ФТН Борис Пісторіус також зустрівся зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Як пізніше повідомило радіо Deutschlandfunk, Пісторіус та Умеров підписали відповідну угоду в Берліні.

"Перші системи можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Німеччина також продовжить постачання боєприпасів, додаткових систем наземного озброєння та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Також фінанси виділено на постачання Києву систем ППО, різних боєприпасів, наземних систем озброєння, стрілецької зброї.

Водночас Берлін має намір профінансувати створення спільних із Києвом ремонтних підприємств на Україні, виробництво медичних товарів, роботу супутникової розвідки, військового зв'язку.

Раніше в середу німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що влада ФРН фінансуватиме виробництво далекобійної ракетної зброї в Україні. "Ми фінансуватимемо купівлю істотної кількості терміналів Starlink. Крім того, наші міністерства оборони підпишуть меморандум про далекобійні ракети", - сказав він.

"Обмежень щодо дальності не буде", - додав канцлер.

Телеканал Sky News припустив, що заява Мерца про підтримку виробництва ракет в Україні, судячи з усього, означає, що Берлін відмовився від ідеї передачі Києву власних крилатих авіаційних ракет Taurus.