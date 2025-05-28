Відсутність України на саміті НАТО буде перемогою Путіна над НАТО – Зеленський

Для України є важливим результат участі в саміті НАТО, її відсутність на саміті буде перемогою Путіна над альянсом, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО, але ми б хотіли, як і ви, мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами, важлива яка участь і який результат для України в участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно", - сказав Зеленський під час пресконференції у Берліні в середу.

"На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами", - наголосив президент.