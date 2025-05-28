Інтерфакс-Україна
Події
15:18 28.05.2025

Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети

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Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети

Підрозділи Служби безпеки України минулої ночі у Дубні під Москвою уразили дронами стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети, наразі там триває пожежа, повідомили джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у спецслужбі у середу.

"Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на стратегічному підприємстві російського ВПК — заводі "Радуга" ім. Березняка", який розташований у м. Дубна за 130 км на північ від Москви", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.

Завод входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" та виготовляє крилаті ракет різних класів "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля", зокрема, й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

"СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

 

Теги: #дрони #сбу #рф #підприємство_радуга

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