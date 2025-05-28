Інтерфакс-Україна
Події
15:05 28.05.2025

Німеччина профінансує виробництво Україною далекобійних систем, ніяких обмежень по дальності ударів не буде – Мерц

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Німеччина профінансує виробництво Україною далекобійних систем, ніяких обмежень по дальності ударів не буде – Мерц

Міністри оборони України та Німеччини сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем з українського виробництва, ніяких обмежень по дальності ударів не буде, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Ми фінансуватимемо суттєву частину коштів на Starlink в Україні. І наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем з українського виробництва. Так званий Long Range Fire. І не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі захищати, а також вражати військові цілі поза українською територією", - сказав Мерці під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в середу.

Він додав, що "це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал".

Теги: #німеччина #мерц

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