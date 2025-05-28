Інтерфакс-Україна
Події
14:52 28.05.2025

В кінці 2025 року Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації – Мерц

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В кінці 2025 року Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації – Мерц
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Наприкінці 2025 року уряди України та Німеччини проведуть консультації, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Війна змінила відносини між Україною та Німеччиною. Ми стали ближчими на рівні наших суспільств, але також на рівні наших урядів. Майже всі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати. Тому наприкінці цього року ми вперше за багато років знову проведемо українсько-німецькі міжурядові консультації", - сказав Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в середу.

 

Теги: #україна #німеччина #консультації

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