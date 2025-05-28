Зеленський і Мерц обговорять оборонну підтримку України

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Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Берліні обговорять подальшу оборонну підтримку України, зокрема зміцнення ППО, повідомляє пресслужба Офісу президента у середу.

"Лідери обговорять подальшу оборонну підтримку України, зокрема зміцнення ППО, постачання артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, виробництво зброї в Україні та співпрацю українських і німецьких оборонних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський і Мерц обговорять кроки до встановлення справедливого та сталого миру, спільну роботі в межах Коаліції охочих, а також посилення санкційного тиску на РФ.

"Крім того, йтиметься про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС і план економічного відновлення країни після закінчення війни", - додають в ОП.