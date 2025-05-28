РФ тягне час і не здатна виконати обіцянку, яку сама давала США, – Єрмак

Фото: сайт Президента України

Російська сторона виявилася нездатною виконати обіцянку щодо припинення вогню в Україні, яка сама дала американській стороні, відзначає голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росія далі тягне час і не здатна навіть виконати обіцянку, яку давала США щодо припинення вогню. Україна ж давно погодилась припинити вогонь, бо ми надійні партнери, хочемо припинити війну і тримаємо слово. Росіяни - майстри порожніх слів", - написав Єрмак в Телеграм у середу.