Інтерфакс-Україна
Події
12:20 28.05.2025

РФ тягне час і не здатна виконати обіцянку, яку сама давала США, – Єрмак

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РФ тягне час і не здатна виконати обіцянку, яку сама давала США, – Єрмак
Фото: сайт Президента України

Російська сторона виявилася нездатною виконати обіцянку щодо припинення вогню в Україні, яка сама дала американській стороні, відзначає голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росія далі тягне час і не здатна навіть виконати обіцянку, яку давала США щодо припинення вогню. Україна ж давно погодилась припинити вогонь, бо ми надійні партнери, хочемо припинити війну і тримаємо слово. Росіяни - майстри порожніх слів", - написав Єрмак в Телеграм у середу.

Теги: #сша #єрмак #рф

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