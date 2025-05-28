Інтерфакс-Україна
Події
11:11 28.05.2025

ЗСУ посилять підготовку інструкторів із застосування дронів та наземних роботизованих комплексів – Сирський

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ЗСУ посилять підготовку інструкторів із застосування дронів та наземних роботизованих комплексів – Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про проведення комплексної наради, на якій обговорювалося питання нарощування підготовки інструкторів за різними напрямками.

"Масштабування підрозділів безпілотних систем потребує фахових операторів. Посилюємо підготовку інструкторів із застосування БпЛА та наземних роботизованих комплексів різних типів. Збільшуємо кількість фахівців для цього напрямку", - написав Сирський в Телеграм у середу за підсумками наради.

За його словами, найближчим часом почне функціонувати Школа інструкторів, яка дозволить суттєво покращити навченість інструкторського складу та забезпечить підвищення їхньої кваліфікації.

"Окрему увагу приділили інструкторам із тактичної медицини. Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено. Також зросте кількість інструкторів з такмеду - як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах", - розповів Сирський.

"Кожне навчання, кожна тренувальна година — це врятовані життя. Це солдат, який знатиме, як діяти під обстрілом. Це медик, який не розгубиться в критичну мить. Це оператор дрону, який влучить точно в ціль", - додав він.

Теги: #зсу #дрони #роботи #інструктори

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