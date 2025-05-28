Інтерфакс-Україна
Події
11:09 28.05.2025

Україна знайде відповідь на російські ракети, якщо буде фінансування, – Зеленський

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Україна знайде відповідь на російські ракети, якщо буде фінансування, – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна зможе знайти відповідь на російські ракетні атаки за певний час, якщо отримає належне фінансування на свою програму, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Справді. Усі ці їхні ракети - ми знайдемо відповідь. Якщо у нас буде фінансування за певний проміжок часу. Чи може це наблизити нас до миру? Так. Оскільки я думаю, що руські поки не відчувають війни. Ми відчуваємо. А вони не відчувають", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

Він також повідомив, що РФ мобілізує 50 тис. військовослужбовців на місяць, у травні – 40 тис.

"Вони платять їм більше 10 тис. доларів. Я маю на увазі різні бюджети: місцеві, уряд, органи влади. Тобто там багато всього. Вони роблять виплати, щоб підписати контракт і так далі", - розповів Зеленський.

Теги: #ракети #фінансування

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