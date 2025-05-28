Зеленський візьме участь у саміті G7

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь у саміті країн "великої сімки" G7, який відбудеться у червні в Канаді, водночас є різні сигнали щодо участі України в саміті НАТО.

"Щодо самітів. G7: мене запросив прем'єр-міністр Карні (премʼєр-міністр Канади Марк Карні – ІФ-У). Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС (саміту – ІФ-У), я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27-го травня.

"Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була (присутня на саміті – ІФ-У). А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", - зауважив президент.