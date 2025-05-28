Інтерфакс-Україна
Події
10:23 28.05.2025

У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

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У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

Україна проговорювала з партнерами з Європейського союзу деталі 18-го пакета санкцій проти РФ, у ньому можуть бути "сильні речі", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила - є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою. Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

Крім того, за його словами, Україна паралельно розмовляє з американською стороною, з представниками Сенату, представниками, які підтримують санкційний тиск на РФ.

"Вважаємо, що це важливе підтвердження політики нової адміністрації "мир завдяки силі", якщо ці санкції будуть проголосовані і підтримані Білим домом. Мені здається, це важливий крок", - додав президент.

Теги: #єс #санкції_рф

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