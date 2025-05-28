Інтерфакс-Україна
Події
08:36 28.05.2025

Вночі під ворожі атаки потрапила інфраструктура УЗ на Харківщині, Донеччині та Сумщині

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Вночі під ворожі атаки потрапила інфраструктура УЗ на Харківщині, Донеччині та Сумщині

Залізнична інфраструктура та рухомий склад АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на Харківщині, Донеччині та Сумщині цієї ночі та зранку перебували під ворожими атаками. Обійшлось без жертв і постраждалих, повідомила пресслужба компанії.

"Залізнична інфраструктура та рухомий склад на Харківщині, Донеччині та Сумщині цієї ночі та зранку перебували під ворожими атаками", - ідеться в повідомленні УЗ в середу в телеграмі.

На Харківщині залізничники тимчасово перекривали рух, щоб дати можливість поліції та Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знешкодити уламки ворожого дрона, які потрапили на колію.

На Донеччині, в Словʼянську, внаслідок бойових дій пошкоджена контактна мережа. Уламки FPV-дрона пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Також у Словʼянську через ворожі обстріли пошкоджено вікна в будівлі вокзалу. 

На Сумщині ворожий БПЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок, ідеться в повідомленні УЗ.

Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає. Залізничники продовжують оперативно лагодити інфраструктуру і забезпечувати рух країною, попри намагання ворога втрутитись і зупинити його, повідомили в компанії.

 

Теги: #уз #інфраструктура #атака

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