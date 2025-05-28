Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

Російські війська за добу здійснили 329 обстрілів 10 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"17-річний хлопець постраждав під час ворожої атаки по Пологівському району. Упродовж доби окупанти завдали 329 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, ворог здійснив 5 авіаційних обстрілів по Степногірську, Кам’янському, Гуляйполю та Щербаках, а 161 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Також 6 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Камʼянське, Малу Токмачку та Новодарівку, а 157 артударів завдано по території Біленького, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19912