Інтерфакс-Україна
Події
07:52 28.05.2025

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини - ОВА

1 хв читати
Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини - ОВА

Російські війська обстріляли два райони Дніпропетровської області, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері агресор ще раз атакував Синельниківщину. По Маломихайлівській громаді застосував КАБи. Наслідки уточнюються", - написав він в телеграмі.

Також, за його словами, вночі та вранці російська армія била по Нікопольщині. По Марганецькій громаді поцілила з важкої артилерії та FPV-дроном.

Лисак повідомив, що через ворожі обстріли ніхто не постраждав. Оборонці неба збили над областю ворожий БпЛА, додав глава ОВА.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/16923

Теги: #дніпропетровська #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 28.05.2025
Вночі під ворожі атаки потрапила інфраструктура УЗ на Харківщині, Донеччині та Сумщині

Вночі під ворожі атаки потрапила інфраструктура УЗ на Харківщині, Донеччині та Сумщині

07:29 28.05.2025
Ворог атакував БпЛА підприємство на Кіровоградщині, троє постраждалих - ОВА

Ворог атакував БпЛА підприємство на Кіровоградщині, троє постраждалих - ОВА

02:59 28.05.2025
Восьмеро мирних мешканців постраждали через ворожі удари по Харківщині, серед них 4-річна дитина - Синєгубов

Восьмеро мирних мешканців постраждали через ворожі удари по Харківщині, серед них 4-річна дитина - Синєгубов

01:19 28.05.2025
Вибухи в Харкові долинали з передмістя, проте місто надалі під загрозою БпЛА - мер

Вибухи в Харкові долинали з передмістя, проте місто надалі під загрозою БпЛА - мер

09:08 27.05.2025
На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

08:49 27.05.2025
У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

06:29 26.05.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога в Запорізькій області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога в Запорізькій області – ОВА

01:19 26.05.2025
Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА - Синєгубов

Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА - Синєгубов

08:01 25.05.2025
На Дніпропетровщині внаслідок масованої нічної атаки пошкоджено підприємства, будинки та АЗС – Лисак

На Дніпропетровщині внаслідок масованої нічної атаки пошкоджено підприємства, будинки та АЗС – Лисак

19:15 24.05.2025
Ворог продовжує обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини - Лисак

Ворог продовжує обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини - Лисак

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у українське виробництво зброї

Окупанти не здатні зайти вглиб Сумської та Харківської областей, але ведуть пропаганду щодо ситуації в прикордонні

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Сукупні втрати України та РФ у війні за консервативною оцінкою складають близько 1,2 млн – Келлог

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 52 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 13 людей – Прокудін

28 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Києві

У ЦПД спростували фейк росіян щодо нібито атаки ЗСУ гелікоптера Путіна

Глава МЗС Німеччини закликає до спільного зі США тиску на РФ

Врегулювання конфлікту в Україні можливе лише дипломатичним шляхом - Держдеп

Келлог назвав "безрозсудним коментарем" погрози Мєдвєдєва Третьою світовою

Трамп пообіцяв Канаді безкоштовний протиракетний захист Golden Dome, але є умова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА