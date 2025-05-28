Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини - ОВА

Російські війська обстріляли два райони Дніпропетровської області, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері агресор ще раз атакував Синельниківщину. По Маломихайлівській громаді застосував КАБи. Наслідки уточнюються", - написав він в телеграмі.

Також, за його словами, вночі та вранці російська армія била по Нікопольщині. По Марганецькій громаді поцілила з важкої артилерії та FPV-дроном.

Лисак повідомив, що через ворожі обстріли ніхто не постраждав. Оборонці неба збили над областю ворожий БпЛА, додав глава ОВА.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/16923