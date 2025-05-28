Інтерфакс-Україна
Події
07:29 28.05.2025

Ворог атакував БпЛА підприємство на Кіровоградщині, троє постраждалих - ОВА

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У Кіровоградській області ворожі безпілотники атакували одне з промислових підприємств, постраждали три людини, повідомив глава ОВА Андрій Райкович.

"У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих", - сказано в повідомленні.

Також пошкоджено 76 приватних та один 9-ти поверховий житловий будинок.

Глава ОВА зазначив, що вночі Кіровоградщина опинилася під ворожою атакою. На місці працюють усі відповідні служби.

Райкович додав, що серед трьох постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, двох госпіталізовано. Наразі понад 1400 абонентів – без електропостачання.

Теги: #кіровоградська #атака #бпла

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