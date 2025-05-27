У Мінкультури назвали лист дієвців культури і активістів із звинуваченнями частиною інформкампанії проти відомства

Лист громадської організації "Коаліція дієвців культури", який містить звинувачення на адресу Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК) та його посадових осіб, є частиною інформаційної кампанії проти відомства, спричиненої забороною з боку Міністерства забудови історичних місць, йдеться в заяві МКСК, розповсюдженій у вівторок.

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій вбачає у інформаційній кампанії, що триває вже декілька місяців, замовлення з боку кіл, невдоволених забороною на забудову історичних місць Києва та України. Лист громадської організації "Коаліція дієвців культури", який був розповсюджений у соцмережах і ЗМІ, є частиною цієї кампанії", - відзначають у відомстві.

В МКСК відзначають, що наведені у документі твердження є маніпулятивними, а оцінки емоційними, і вони є "спробою захисту інтересів вузького кола осіб, часто не пов’язаних з питаннями культури".

"Звинувачення у безпорадності та неефективності щодо збереження культурної спадщини України та згадки про осіб Міністерства, які відповідають за цей напрямок, засвідчує справжніх замовників цієї кампанії. На початку каденції було змінено структуру Міністерства та попереднє керівництво Департаменту, відповідального за захист та збереження культурної спадщини. Особи, які очолили профільний напрямок, мають вищу освіту в сфері архітектури, викладають курси для студентів-реставраторів, мають досвід роботи у сфері міжнародного права. Завдяки їхній професійності та неупередженості, були переглянуті низка рішень попереднього керівництва щодо погодження реконструкцій та будівництва в історичних ареалах по всій країні. Це і є ефективний захист культурної спадщини. Стверджувати протилежне – абсурдно", - вказують у міністерстві.

Також у відомстві відзначають, що звільнення гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" відбулось за порушення умов контракту в частині збереження культурної спадщини, але було "використано як привід для продовження медіа війни".

"Про обґрунтованість кадрового рішення говорить той факт, що під час керівництва попереднього гендиректора Лаври представники УПЦ (МП) перебували і досі перебувають в Лаврі, маючи у користуванні щонайменше 25 будівель Заповідника. Зміну керівництва Заповідника сприйняла позитивно Православна Церква України, свідченням чого є публічні заяви. Натомість, звинувачення на адресу щойно призначеної виконувачки обов’язки виглядає як намагання перекласти відповідальність, у тому числі за невиконання рішення РНБО від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - вказали у МКСК.

Також у відомстві відзначають, що ГО "Коаліція дієвців культури" не вперше є ініціатором медіа-атаки на Міністерство культури та стратегічних комунікацій і впродовж кількох місяців проводила інформаційну кампанію для здійснення евакуації культурних цінностей силами своїх місцевих представників, які, в свою чергу здійснювали тиск на колективи музеїв, аби ті погоджувалися із вимогою повної евакуації та надавали доступ до сховищ.

"Представники громадської організації "Коаліція дієвців культури" висували пропозиції до зміни правил переміщення та евакуації, аби керівники музеїв та Міністерство взагалі не могли впливати на рішення про вивезення колекцій. У численних публікаціях вони також вимагали оприлюднення планів евакуації музейних цінностей та місць їхнього тимчасового зберігання, що належить до інформації з обмеженим доступом. При цьому ГО "Коаліція дієвців культури" здійснює свою діяльність не на волонтерських засадах, а має надзвичайно щедру фінансову підтримку міжнародних донорів, обсяги якої можуть бути неоднозначно сприйняті серед музейної спільноти, особливо регіонів", - йдеться в заяві.

В відомстві вважають, що перевірка звітної документації цієї організації з боку МКСК може також бути однією з причин активізації інформаційних випадів на адресу Міністерства.

"МКСК переконано, що лише спільні зусилля та конструктивний підхід можуть реально зберегти і захистити українську культурну спадщину, яка є частиною загальноєвропейської культурної спадщини", - відзначається в заяві.

Як повідомлялося, низка діячів культури і активістів громадянського суспільства звернулись у вівторок до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з відкритим листом із звинуваченнями на адресу МКСК і його керівництва та критикою звільнення з посади генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максима Остапенка.