Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

Українська сторона домагатиметься продовлення статусу тимчасового захисту для українців у Європейському союзі, відзначив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов, коментуючи повідомлення у ЗМІ щодо майбутнього цього статусу та чутки про його згортання.

"Міністерство національної єдності продовжує уважно стежити за ситуацією. Наша позиція чітка і принципова: Україна відстоює права кожного свого громадянина, який був змушений покинути дім через агресію Росії. Вже наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за моєї участі щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС. Разом з партнерами будемо працювати над його продовженням", - написав Чернишов у Facebook у вівторок.

При цьому він відзначив, що цей статус в будь-якому разі не може зберігатися вічно. "Переконаний, що тимчасовий захист для громадян України в країнах Європейського Союзу має зберігатися до настання довготривалого та стійкого миру. Водночас, маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно. Вдячні європейським партнерам за підтримку! Продовжуємо працювати разом над дієвими рішенням в інтересах наших громадян", - додав Чернишов.

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець березня 2025 року мали 4 млн 261,35 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок повномасштабного російського вторгнення, це на 45,46 тис. або 1,1% менше, ніж наприкінці лютого, повідомляє Євростат.

Німеччина з відривом, що зростає, залишається країною з найбільшою кількістю біженців з України в ЄС і світі - 1 млн 184,89 тис. на кінець березня 2025 року, або 27,8% від загальної кількості бенефіціарів в ЄС. До трійки лідерів входять також Польща - 997,12 тис., або 23,4%, і Чехія - 365,06 тис., або 8,6%. Слідом зі значним відставанням ідуть Іспанія - 233,83 тис. та Румунія - 182,84 тис.

Станом наприкінці березня 2025 року на громадян України припадало понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (44,7%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - майже третину (31,8%), тоді як дорослі чоловіки - менш як чверть (23,4%) від загальної кількості. Роком раніше частка жінок була 45,8%, дітей - 32,8% і дорослих чоловіків - 21,4%.

Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії та тягне за собою запровадження тимчасового захисту. 25 червня 2024 року Європейська рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2025 року по 4 березня 2026 року.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 17 квітня 2025 року оцінювалась в 6,358 млн, а загалом у світі - у 6,918 млн, що на 15 тис. менше, ніж на 20 березня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на кінець минулого року, 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті знову оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.