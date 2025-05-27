Інтерфакс-Україна
Події
20:32 27.05.2025

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

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Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді українського уряду щодо економічних перспектив країни і повідомив про роботу над практичними змінами, щоб забезпечити можливість співпраці з партнерами для інвестицій в Україну.

"Детально працюємо над практичними змінами, щоб залучати капітал в Україну, щоб забезпечити можливість максимально вигідної спільної роботи з партнерами для інвестицій та відновлення України. Нормальне соціальне життя в Україні, розвиток нашої інфраструктури, наших громад, української медицини, наших освітніх можливостей, всього того, що забезпечує життя людей, можливе тільки за умови реального та відчутного економічного зростання", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

За його словами, це ключове завдання для уряду.

 

Теги: #інвестиції #економіка #президент

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