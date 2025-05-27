Інтерфакс-Україна
Події
19:07 27.05.2025

В Києві відновили 26-поверховий житловий будинок, пошкоджений обстрілами у 2024 – мер

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В Києві відновили 26-поверховий житловий будинок, пошкоджений обстрілами у 2024 – мер
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Робити з відновлення пошкодженого російським обстрілом у першій половині 2024 року 26-поверхового житлового будинку на проспекті Лобановського у Солом'янському районі Києва завершені, при цьому будинок зроблений енергостійким, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Після відновлення багатоповерхівки її мешканці встановили на даху сонячну станцію і необхідне обладнання - для того, щоб зробити будинок енергостійким і незалежним від відключень електроенергії", - написав Кличко в Телеграм у вівторок.

За його словами, під час обстрілу в будинку був пошкоджений дах, технічний поверх та одна квартира. "Після обстеження будинку фахівці демонтували пошкоджені будівельні конструкції. Потім відновили покриття, покрівлю, стіни, перегородки, огородження балкону, частину фасаду. Встановили віконні блоки. Відремонтували ліфтове обладнання", - розповів мер.

Усього на відновлення 36-ти найбільш пошкоджених будинків Київ виділив з бюджету понад 900 млн грн. За словами Кличка, вже капітально відремонтували 24 житлових будинки і триває відновлення ще 12-ти.

Теги: #соломянський_район #будинок #відновлення #кличко

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