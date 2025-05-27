Інтерфакс-Україна
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18:47 27.05.2025

Весілля в "Софії Київській", через яке Мінкультури здійснює перевірку, проводилося для військового – заступник гендиректора

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Весілля в "Софії Київській", через яке Мінкультури здійснює перевірку, проводилося для військового – заступник гендиректора

Заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" В'ячеслав Корнієнко заявляє, що весілля, через яке Міністерство культури і стратегічних комунікацій здійснює перевірку заповідника, проводилося для військового, і ніяких заборон на проведення заходу в той день не було.

"Софія Київська" є культурно-просвітницький і науково-дослідний заклад світського характеру. У нас майже кожного дня відбуваються якісь культурно мистецькі заходи. Ці заходи у нас чітко викладені на сайті, все прозоро, є захід - є ціна. І той захід, який став причиною оцієї третьої перевірки (весілля - ІФ-У)… був так само звичайний - гості відвідали екскурсію Софійським собором, дізналися про нашу пам'ятку… Тому коли військовий, який був на "нулі", який хотів одружитися, хотів зробити красиву церемонію шлюбу, захотів це зробити на території заповідника - ми зі свого боку, відповідно до тих послуг, які надаємо, розмежували потоки, ніяких ранікань не було ні з боку відвідувачів, ні з боку гостей", - сказав Корнієнко на прес-конференції у вівторок в Києві.

Він підкреслив, що ніяких заборон проводити заходи у той день (Страсна п'ятниця - ІФ-У) не було. "Військовий отримав відпустку на три дні. І не факт, що він міг би потім повернутися, після цих трьох днів. Тому як йому можна було відмовити", - додав заступник гендиректора.

Як повідомлялося, колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Нелею Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.

В свою чергу, гендиректорка "Софії Київської" Нелі Куковальська заявила, що заповідника заповідник є науково-дослідним закладом, і асоціює себе як абсолютно світська установа. Крім того, Куковальська стверджує, що Мінкультури хоче змінити керівника, а вона хотіла б очолювати заповідник ще деякий час, щоб потім передати роботу людині, яку уже готу для цього не один рік.

Теги: #софія_київська #вячеслав_корнієнко

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