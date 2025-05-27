Інтерфакс-Україна
Події
17:19 27.05.2025

У МЗС України заперечили інформацію щодо начебто заборони Товариства угорської культури Закарпаття

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У МЗС України заперечили інформацію щодо начебто заборони Товариства угорської культури Закарпаття

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував розповсюджену у ЗМІ інформацію щодо начебто заборони Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС).

"Наша офіційна відповідь проста: жодних подібних дій щодо згаданого товариства не вчинялося. Повідомлення у ЗМІ, що стверджують протилежне, неправдиві. Наші двосторонні відносини і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати; не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ", - йдеться у відповіді речника у відповідь на запит журналістів.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав у соцмережі Х, що Будапешт вимагає негайного та чіткого пояснення від українського уряду щодо повідомлень у ЗМІ про начебто "заборону Товариства угорської культури Закарпаття, партії, яка представляє угорську громаду та бореться за її права".

Теги: #мзс_україни #спростування

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