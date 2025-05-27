Інтерфакс-Україна
Події
15:48 27.05.2025

Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

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Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

Національний освітній проєкт CDTO Campus отримав протягом року понад 5 500 заявок на участь у 21 програмі, заявила СЕО CDTO Campus Галина Пустова.

"Протягом року ми отримали понад 5 500 заявок на участь у 21 програмі, кожна з яких розрахована в середньому на 50 слухачів. Тобто, конкуренція приблизно 5–7 осіб на місце. І цей показник продовжує зростати", - сказала Галина Пустова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також зазначила, що наразі серед випускників 56 CDTO (Chief Digital Transformation Officer) і 20 цифрових лідерів територіальних громад. А також кілька сотень представників їхніх команд.

"Зараз є 17 призначених CDTO, які втілюють проєкти міністерств. Наприклад, CDTO Міністерства оборони координує Армія+ і Резерв+, CDTO Міністерства охорони здоров’я — eHealth", - розповіла СЕО CDTO Campus .

Також є 29 CDTO в інших центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ) та 15 CDTO в обласних військових адміністраціях (ОВА).

Окремо в у CDTO Campus було створено дві освітні програми: "Цифрова трансформація у публічному врядуванні" і "Цифрова трансформація у публічному врядуванні для громад".

"Обидві програми розроблені з урахуванням специфіки запитів учасників і орієнтовані на практичні потреби тих, хто відповідає за цифровізацію на національному та локальному рівнях", - розповіла Галина Пустова.

Таким чином, учасники можуть побачити переваги в навчанні - це і можливість приєднатися до спільноти, інвестувати час у професійний розвиток і здобути знання без формальностей чи примусу.

Теги: #cdto_campus #галина_пустова #проєкт

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