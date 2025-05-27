У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

Рада ЄС вирішила створити фінансовий інструмент "Дії щодо безпеки для Європи" (SAFE) у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборонне промислове виробництво.

"Ми ухвалили першу великомасштабну програму оборонних інвестицій на рівні ЄС на суму 150 млрд євро. Це не тільки успіх головування (Польщі - ІФ-У), а і ЄС загалом. Це безпрецедентний інструмент, який посилить наші оборонні можливості та підтримає нашу оборонну промисловість", - заявив міністр у європейських справах Польщі, яка головує в Раді ЄС, Адам Шлапка.

У комюніке ради повідомляється, що SAFE "фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB)". Як зазначено в документі, мета полягає в тому, щоб збільшити виробничі потужності, забезпечити доступність оборонного оснащення за необхідності й усунути наявні прогалини в оборонному потенціалі, зміцнивши в підсумку загальну оборонну готовність ЄС.

"Крім того, SAFE дасть змогу ЄС і надалі підтримувати Україну, від самого початку пов'язавши її оборонну промисловість із цим інструментом", - заявляють у Брюсселі.

Через SAFE ЄС надасть до 150 млрд євро, які виплачуватимуться зацікавленим державам-членам за їхніми запитами та на основі національних планів.

"Виплати здійснюватимуться у формі довгострокових кредитів за конкурентоспроможними цінами (...). Щоб забезпечити масштабну економію та оперативну сумісність, а також скоротити можливу фрагментацію EDTIB, держави-бенефіціари повинні будуть, у принципі, здійснювати спільні закупівлі спільно щонайменше з двома країнами-учасницями, щоб претендувати на отримання кредитів", - ідеться в комюніке.

У ньому зроблено застереження, що "у відповідь на поточну геополітичну ситуацію і гостру необхідність у великих інвестиціях в оборонне обладнання SAFE також дозволить закупівлі за участю тільки однієї держави-члена протягом обмеженого періоду часу".

Передбачено участь третіх країн у SAFE.

"Україна та країни ЄЕЗ-ЄАВТ (Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі - ІФ-У) розглядатимуться на тих самих умовах, що й держави-члени", - пояснюють у Раді ЄС.

Рада оголосила, що SAFE набуде чинності наступного дня після публікації постанови в "Офіційному журналі" Європейського Союзу, тобто 29 травня 2025 року.