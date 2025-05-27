Інтерфакс-Україна
Події
13:31 27.05.2025

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

2 хв читати
У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

Рада ЄС вирішила створити фінансовий інструмент "Дії щодо безпеки для Європи" (SAFE) у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборонне промислове виробництво.

"Ми ухвалили першу великомасштабну програму оборонних інвестицій на рівні ЄС на суму 150 млрд євро. Це не тільки успіх головування (Польщі - ІФ-У), а і ЄС загалом. Це безпрецедентний інструмент, який посилить наші оборонні можливості та підтримає нашу оборонну промисловість", - заявив міністр у європейських справах Польщі, яка головує в Раді ЄС, Адам Шлапка.

У комюніке ради повідомляється, що SAFE "фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB)". Як зазначено в документі, мета полягає в тому, щоб збільшити виробничі потужності, забезпечити доступність оборонного оснащення за необхідності й усунути наявні прогалини в оборонному потенціалі, зміцнивши в підсумку загальну оборонну готовність ЄС.

"Крім того, SAFE дасть змогу ЄС і надалі підтримувати Україну, від самого початку пов'язавши її оборонну промисловість із цим інструментом", - заявляють у Брюсселі.

Через SAFE ЄС надасть до 150 млрд євро, які виплачуватимуться зацікавленим державам-членам за їхніми запитами та на основі національних планів.

"Виплати здійснюватимуться у формі довгострокових кредитів за конкурентоспроможними цінами (...). Щоб забезпечити масштабну економію та оперативну сумісність, а також скоротити можливу фрагментацію EDTIB, держави-бенефіціари повинні будуть, у принципі, здійснювати спільні закупівлі спільно щонайменше з двома країнами-учасницями, щоб претендувати на отримання кредитів", - ідеться в комюніке.

У ньому зроблено застереження, що "у відповідь на поточну геополітичну ситуацію і гостру необхідність у великих інвестиціях в оборонне обладнання SAFE також дозволить закупівлі за участю тільки однієї держави-члена протягом обмеженого періоду часу".

Передбачено участь третіх країн у SAFE.

"Україна та країни ЄЕЗ-ЄАВТ (Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі - ІФ-У) розглядатимуться на тих самих умовах, що й держави-члени", - пояснюють у Раді ЄС.

Рада оголосила, що SAFE набуде чинності наступного дня після публікації постанови в "Офіційному журналі" Європейського Союзу, тобто 29 травня 2025 року.

Теги: #оборона #інвестиції #опк #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:06 27.05.2025
EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

12:46 27.05.2025
Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

10:44 27.05.2025
Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

10:21 27.05.2025
США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

01:41 27.05.2025
У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

16:59 26.05.2025
В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

09:31 26.05.2025
ДТЕК за 4 міс. інвестував у ремонти і відновлення ТЕС 1,6 млрд грн

ДТЕК за 4 міс. інвестував у ремонти і відновлення ТЕС 1,6 млрд грн

02:17 26.05.2025
Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

23:34 25.05.2025
Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

14:46 24.05.2025
ЄС може відключити 20 російських банків від SWIFT, а граничну ціну на нафту знизити до $45 – ЗМІ

ЄС може відключити 20 російських банків від SWIFT, а граничну ціну на нафту знизити до $45 – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

ОСТАННЄ

Пенсійний фонд направив на виплату пенсій за травень майже 68 млрд грн – Шмигаль

Програма із залучення викладачів іноземних вишів до українських університетів запрацює наступного року - Ковальська

Якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026р - Лісовий

Лісовий: тенденція виїзду учнів після 11-го класу за кордон є, але вона не масова

Ми змінили підхід до ідеї створення "Президентського університету" - заступниця голови ОП Ковальська

Більше 200 військових загинули у російських тюрмах через тортури та ненадання меддопомоги — розслідування АР

Міносвіти готово підтримувати ідею про дозвіл передавати держуніверситети в управління - Лісовий

Президент України присвоїв звання Героя України капітану Атаманюку (посмертно)

Президент України присвоїв звання Героя України лейтенанту Михальчуку (посмертно)

На Одещині затримали водіїв з Молдови, які перевозили порушників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА