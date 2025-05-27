Інтерфакс-Україна
Події
13:18 27.05.2025

СБУ затримала "крота" ФСБ у військовій частині на Кіровоградщині

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Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала ще одного агента ФСБ РФ серед військових, повідомляє СБУ.

"Ворожим поплічником виявився 32-річний водій-електрик військової частини у Кіровоградській області, який коригував повітряні атаки рф по центральному регіону України", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

Як встановило розслідування, зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни.

"Крім цього, він "зливав" до фсб маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння", - уточнюють в українській спецслужбі.

Згідно з повідомленням, після виконання завдань агент сподівався на "евакуацію" до тимчасово захопленої частини Донеччини, де він планував вступити до окупаційних угруповань РФ та воювати проти України.

Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника його "на гарячому", коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта. Перед затриманням Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили спільно із співробітниками СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #сбу #агент_рф

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