Інтерфакс-Україна
Події
12:14 27.05.2025

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

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В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Уряд в рамках освітньої політики, спрямованої на повернення офлайн-навчання в школах, змоделював мережу підземних шкіл в прифронтових регіонах, наразі будується приблизно 200 таких підземних шкіл, повідомив віцепрем’єр – глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Була змодельована мережа підземних шкіл, які зараз будуються в нашій країні, де приблизно 200 шкіл будуються. Багато шкіл отримало свої укриття. І все було змоделювано так, щоб додатково з'явилися і автобуси, які будуть розвозити дітей, і ми виведемо максимальну кількість дітей", – сказав він на форумі "Освіта нової України" в Києві у вівторок.

Як уточнив перший заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець, з цих 200 шкіл вже побудовано 15.

Він наголосив, що як в пілотних проєктах, так і, згідно із загальною моделлю, ці підземні освітні простори створюються як простори подвійного призначення, які можуть використовуватися і після завершення війни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на форумі, що до кінця року планується ввести в експлуатацію ще понад 180 таких шкіл. За його словами, наразі 80% усіх українських шкіл мають укриття різного типу.

Кудрявець додав, що в рамках освітньої реформи також буде створено понад 100 сучасних STEM-лабораторій, 210 нових харчоблоків та 980 осередків для захисту України.

За його словами, загалом бюджетні витрати на таку освітню трансформацію на 2024-2025 рр. складають 22,5 млрд грн, що є рекордною сумою.

Згідно з даними Держкомстату, станом на початок 2024/25 навчального року в цілому в Україні налічувалося 12,3 тис. закладів загальної середньої освіти.

Віцепрем’єр - міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав, що в реєстрі пошкоджених в країні – понад 4 тис. об’єктів освіти, або більш як 10% всього фонду таких об’єктів. З них відновлено вже більш як 10%.

Теги: #федоров #укриття #освіта #школа

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