Інтерфакс-Україна
Події
10:44 27.05.2025

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

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Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Міністерство оборони Великої Британії, міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціатив Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на озброєння та ремонт техніки для України, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист", – зазначив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає $3 млрд, кошти будуть спрямовані на: закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва; ремонт та обслуговування військової техніки; реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній; закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

"Українські підприємства мають спроможності на $35 млрд, але дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК", – зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.

Українська сторона висловила вдячність уряду Великої Британії за надання цього фінансового пакету й за підтримку виробництва озброєння в Україні.

Теги: #міноборони #опк #велика_британія

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