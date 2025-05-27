Судитимуть екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо вже колишнього командира однієї з бригад тероборони та його трьох підлеглих.

Як повідомляє ДБР у вівторок у телеграм-каналі, у 2023 році цей посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.

Згодом комбриг залучив до оборудки трьох підлеглих, в тому числі двох командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином у 2023-2024 роках вона незаконно отримала майже 1 млн 200 тис. грн додаткової винагороди.

Весь цей час дружина несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.