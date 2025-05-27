Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

Сили оборони в ніч на вівторок знешкодили 43 ворожих ударних безпілотників типу Shahed із 60, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 35 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно втрачено/подавлено РЕБ", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Всього окупаційна армія РФ застосувала по території України 60 ударних БпЛА та дронів інших типів.

"У ніч на 27 травня (із 23:50 26 травня) противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму", - повідомляють в ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.

Як повідомлялось, 26 травня російські окупанти випустили по Україні дев'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101, а також 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, було знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 233 – збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Ця кількість випущених за добу дронів стала найбільшою з початку російсько-української війни.

Раніше найбільша кількість дронів, які РФ випустила по Україні за одну добу, була зафіксована в ніч на 25 травня 2025 року – тоді російські війська запустили по Україні 298 ударних безпілотників та 69 ракет, з яких збито 266 дронів і 45 ракет.