Інтерфакс-Україна
Події
09:22 27.05.2025

Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

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Литва ініціювала судовий процес проти Білорусі в Міжнародному суді ООН, вимагаючи понад EUR200 млн як компенсацію за шкоду, заподіяну міграційною кризою, повідомляє BNS.

"У позові Литовської Республіки зазначено, що держава вимагатиме відшкодування збитків… початкові оцінки збитків становлять понад EUR200 млн, виділених на управління кризою тільки в системі внутрішніх справ. Розрахунки буде переглянуто", - заявило Міністерство юстиції в коментарі, наданому BNS.

У позові до Гаазького суду Литва стверджує, що шкода з 2021 до 2023 року була спричинена примусовими інвестиціями в будівництво фізичного загородження, зміцненням систем прикордонного контролю та розміщенням на кордоні більшої кількості особового складу, "ніж будь-коли раніше", через дії Білорусі.

Як зазначили в міністерстві, Міжнародний суд ООН займається міждержавними суперечками і розглядає питання відповідальності держав перед іншою державою за порушення міжнародного права. Тому рішення суду в першу чергу спрямоване на захист законних інтересів держави-учасниці спору та відшкодування збитків.

 

Теги: #білорусь #позов #литва

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