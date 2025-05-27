Інтерфакс-Україна
Події
07:00 27.05.2025

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

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Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО в місті Дейтон, штат Огайо (США), заявив, що Китай, Іран та Північна Корея активно допомагають Росії у її війні проти України, повідомляє видання La Repubblica.

"Китай є ключовим посередником у війні Росії проти України, постачаючи товари подвійного призначення та допомагаючи обходити санкції", — зазначив Рютте.

За його словами, Північна Корея надає Росії військову допомогу в обмін на передові технології, а Іран отримує фінансування від Кремля, яке використовує для дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

"Ці чотири країни діють спільно. Ми не повинні бути наївними", — наголосив генеральний секретар Альянсу.

Джерело: https://www.repubblica.it/esteri/2025/05/26/diretta/guerra_ucraina_russia_news_oggi-424629005/

Теги: #війна #нато #рф

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