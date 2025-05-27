Келін Джорджеску, кандидат у президенти Румунії, йде з політики

Ультраправий політик Келін Джорджеску, який брав участь у президентських виборах в Румунії 2024 року, заявив про закінчення політичної кар'єри.

Джорджеску, ухвалив рішення "припинити активну участь у політичному процесі" та стати "пасивним спостерігачем суспільного і соціального життя". Також він зазначив, що не є членом будь-якої політичної сили, не планує створювати власну партію і не прагне обіймати державні посади.

"Тепер я зосереджуся на сім'ї, якій потрібен спокій і, перш за все, здоров'я після всіх потрясінь останнього часу", - заявив екскандидат у президенти у відеозверненні в Facebook.

При цьому Джорджеску не виключив повернення в політику в майбутньому.

"Хоча цей етап завершено, я, як і раніше, вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з'явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися", - додав він.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1CPPmvMmvG/