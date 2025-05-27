Інтерфакс-Україна
Події
00:42 27.05.2025

В МЗС Польщі засудили атаки Росії

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У Міністерстві закордонних справ Республіки Польща відреагували на ракетно-дронові удари Росії по Україні, що сталися за останні кілька днів.

"Ми рішуче засуджуємо російські ракетні та безпілотні атаки, спрямовані проти українських цивільних осіб, в результаті яких загинуло 12 осіб, в тому числі троє дітей", - йдеться на сторінці відомства у соцмережі Х.

В польському МЗС підкреслили, що Україна прагне миру і погоджується на припинення вогню, однак Росія "продовжує безжальні удари по цивільних об’єктах".

Джерело: https://x.com/MSZ_RP/status/1927011878896562633

Теги: #польща #рф #атаки

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