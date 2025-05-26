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З Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16, повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

"Останні нідерландські F-16, призначені для України, покинули країну. Літаки сьогодні вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готують до доставки. Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

"F-16 були важливими для наших повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", - сказав міністр оборони Рубен Брекельманс на церемонії відправки літаків.

За його словами, те, як були передані та взяті до експлуатації, справило велике враження. "Українські ВПС були змушені швидко перейти на F-16. У мирний час це займає роки. Тепер це було зроблено в рекордні терміни. Велике досягнення українських пілотів і техніків".

Як повідомлялося, про відправу до України останніх бойових літаків F-16, котрі раніше були зняті з озброєння Королівських військово-повітряних сил Нідерландів, повідомив в неділю, 25 травня, міністр оборони Брекельманс.

Перші нідерландські F-16 прибули в Україну ще торік. Крім того, нині українські пілоти відбувають вишкіл з пілотування цими літаками на території Румунії, куди Нідерланди також передали 18 винищувачів для потреб спеціального навчального центру.

Крім Нідерландів надати Україні бойові літаки типу F-16 пообіцяли також Данія, Бельгія та Норвегія. Нині в цих країнах триває переозброєння місцевих ВПС із заміною літаків четвертого покоління типу F-16 на літаки п’ятого покоління - F-35. Тим часом у березні 2025 року стало відомо, що Бельгія відтермінувала передачу Україні перших F-16 до 2026 року.

Крім того, винищувачі західного типу надає Україні Франція, однак французи передають бойові машини власного виробництва - Mirage-2000. Також раніше були повідомлення про готовність Стокгольму передати Україні шведські винищувачі типу Gripen після завершення передачі F-16.