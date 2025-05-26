"УЗ" усунула наслідки провалу колії на дільниці Ясіня-Вороненко і відновлює рух

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") усунула наслідки провалу земної породи на дільниці Ясіня-Вороненко і вже з 17:00 відновоює рух, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський у понеділок.

"З випередженням останніх обіцяних термінів, пропрацювавши понад три доби, наша інфраструктурна команда відновила (по суті "перезібрала") 18-метровий насип, який розмило й "повело" (…) З 17:00 планується відкриття руху", - написав Перцовський у Facebook.

Він уточнив, що "далі ще будуть технологічні вікна для фінальних робіт".

За словами Перцовського, потяг, який застряг в полоні стихії, визволили - він виконав тестову поїздку відновленою ділянкою.

"Дякую всім залученим за роботу без зупинки, за непрості й нестандартні інженерні рішення, за сміливість приймати рішення. Погода була зимною, але всіх гріла спільна справа відновити наслідки природньої аварії якнайшвидше", - зазначив він.

Топменеджер запевнив, що інформацію щодо оновлення руху поїздів через станцію "Ясіня" опублікують найближчим часом на сайті "УЗ".

Раніше повідомлялося, що через провал породи і просадку колії на дільниці Ясіня-Вороненко пізно ввечері 22 травня "УЗ" тимчасово змінила напрямок руху поїздів рахівського напрямку. Зокрема, для низки потягів на час ремонту дільниці змінили кінцеву станцію прибуття. На цей період "УЗ" організувала автобусні трансфери з кінцевих станцій на тимчасово скорочених маршрутах.