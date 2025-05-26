Раді пропонують встановити відповідальність членів РНБО за незаконні санкції - нардеп

Народні депутати із фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді встановити відповідальність членів Ради національної безпеки і оборони за прийняття незаконних рішень при застосуванні санкцій.

Відповідний законопроєкт №13311 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

"Цей законопроєкт пропонує запровадити персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій. Якщо Рада нацбезпеки ухвалює рішення, яке пізніше визнають незаконним, то за завдану шкоду відповідатимуть не всі платники податків, а конкретні посадовці, які за це проголосували", - розповила співавторка законопроєкту, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз

За її словами, законопроєкт також дозволяє оскаржити в суді указ президента, який затверджує рішення РНБО.

"У випадку перемоги в суді – постраждала особа зможе отримати компенсацію за збитки: зокрема, повернення арештованого майна або відшкодування втрат", - зазначила Фріз.

На думку народної депутатки, закон захищає громадян, бізнес і репутацію держави від незаконних дій посадовців.

"Цей закон важливий для того, щоб санкції не перетворилися на політичну зброю. Ініціатива з’явилась, зокрема, після рішення РНБО про санкції проти лідера "Європейської солідарності", народного депутата Петра Порошенка. Це рішення — приклад, коли санкції використовуються не заради безпеки, а для політичного тиску", - відзначила Фріз.

Згідно з запропонованими змінами у закон "Про Раду національної безпеки і оборони України" президент переглядає та/або скасовує указ, визнаний незаконним за рішенням суду. Відповідальність за відшкодування шкоди, завданої таким указом, несуть виключно ті члени Ради національної безпеки і оборони України, які голосували за прийняття відповідного рішення.

Завдана шкода відшкодовується особі в повному обсязі, незалежно від вини посадових осіб органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури та суду.